Balaj, încrezător că Omrani nu va accepta oferta lui Becali: „Nu se fac în ziare! Omrani și Petrescu merg săptămânal la piscină”

FCSB a profiat de pasul greșit al CFR-ului, 0-0 cu UTA Arad, și a câștigat categorit confruntarea cu Academica Clinceni, 3-0, din runda 25 a Ligii 1.

Astfel, elevii lui Toni Petrea au redus diferența față de liderul CFR Cluj la 6 puncte, față de cele 10 puncte care erau la finalul lui 2021.

După victoria cu ilfovenii, Gigi Becali a anunțat că FCSB are din nou șanse de a câștiga campionatul și dorește să le dea lovitura de grație rivalilor. Omul de afaceri a mărturisit că îi va oferi lui Bilel Omrani (28 ani) 500.000 de euro la semnătură, pentru a veni la clubul roș-albastru liber de contract în vară, și un angajament mai avantajos decât cel propus de clujeni.

Însă, Cristian Balaj este încrezător că atacantul francez va continua în Gruia și de la finalul sezonului. Președintele CFR-ului mizează pe relația foarte bună pe care Omrani o are cu Dan Petrescu (54 ani).

Balaj: „Nu mai există la CFR persoanele care au participat la transferul lui Bălgrădean”

„Ofertele nu se fac prin ziare, plus că am înțeles că s-au făcut ceva legături de transferul lui Bălgrădean la CFR Cluj. Nu mai există la CFR Cluj persoanele care au participat la transferul lui Bălgrădean, iar modul de lucru e diferit acum. Mihai Stoica a salutat acest lcuru și am demonstrat cu Braun și Roger asta. Îmi doresc să avem același tratament din partea celorlalte cluburi.

Cu Omrani s-a discutat. Oferta este mai bună decât ce avea înainte. El își dorește să rămână la Cluj, se înțelege foarte bine cu Dan Petrescu. Dan Petrescu îl motivează, a ajuns aici și datorită lui Dan Petrescu. Eu cunosc relația pe care Dan Petrescu o are cu Omrani, își petrec după-amiazile împreună, merg împreună la piscină. În fiecare săptămână au zile când merg la piscină, fac recuperarea împreună”, a declarat Cristian Balaj la Ora Exactă în Sport, la PRO X.