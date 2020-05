"Bai, cu cine joaca pe dreapta?" Reactia lui Mihai Rotaru dupa ce a fost acuzat ca adopta tactica lui Gigi Becali si se baga la echipa! Ce spune patronul Craiovei

Mihai Rotaru a tinut sa le raspunda celor care il acuza si spun ca dicteaza totul la Craiova.

Daca Gigi Becali a recunoscut in repetate randuri ca se baga la FCSB si dicteaza totul, patronul celor de la Craiova, Mihai Rotaru, nu este de acord cu aceasata idee si a vorbit despre acest lucru.

"Vad ca se rostogoleste in spatiul public imaginea mea de om care ar interveni la echipa. Nu as face asa ceva din respect pentru cei cu care lucrez. Nu as putea sa-i dau sfaturi unui antrenor. Sunt implicat la nivel administrativ, functionez ca un CEO al echipei.

Eu nu stiam echipa lui Papura decat daca ma interesa si doar daca eram plecat din tara: bai, cu cine joaca pe dreapta? Valdoiu sau martic? Habar nu aveam", a declarat Mihai Rotaru, la Digi.