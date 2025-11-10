Când FCSB traversează un dezastru istoric, după cum Sport.ro a arătat aici, rivala din „Ștefan cel Mare“ pune sare pe rana roș-albaștrilor, având cel mai bun campionat, de când avem sistemul cu play-off și play-out.

Pare incredibil acum, însă Dinamo a redevenit o favorită certă la titlu, la doar trei ani după un sezon în care a jucat în „B“ și a fost în buza falimentului! Inclusiv după revenirea în prima ligă, în 2023-2024, echipa era o catastrofă, sub comanda lui Ovidiu Burcă. Dovadă și faptul că, după 16 etape, avea o treime a punctelor de acum și era penultima în clasament!

Kopic, când competența face diferența

Ce s-a schimbat, între timp, la Dinamo? Antrenorul! În mod cert, Andrei Nicolescu și compania au și multe „păcate“, de când sunt la conducerea clubului, însă se pot mândri și cu o decizie excelentă. Vorbim despre aducerea croatului Zeljko Kopic (48 de ani), în decembrie 2023, într-un moment în care Dinamo părea a fi o echipă fără viitor.

Fără să fie un nume sonor în lumea antrenorilor – cele mai importante echipe din CV-ul său sunt Hajduk Split, Dinamo Zagreb și Pafos – Kopic a devenit omul potrivit la locul potrivit, la Dinamo. Un tip echilibrat, un antrenor competent, croatul a adus o îmbunătățire constantă a nivelului echipei. Iar rezultatul e ce vedem astăzi: Dinamo face cel mai bun campionat, de când avem sistemul cu play-off și play-out. Confirmarea acestei realități o avem mai jos, după 16 etape:

*Sezonul actual: locul 3, 30 de puncte

*2024-2025: locul 5, 25 de puncte

*2023-2024: locul 15, 10 puncte

*2022-2023: Dinamo a fost în liga a doua

*2021-2022: locul 14, 8 puncte

*2020-2021: locul 8, 19 puncte

*2019-2020: locul 9, 21 de puncte

*2018-2019: locul 10, 18 puncte

*2017-2018: locul 7, 21 de puncte

*2016-2017: locul 6, 23 de puncte

*2015-2016: locul 6, 24 de puncte

Dinamo inspiră din nou încredere

Dincolo de ce se vede în clasament și în cifre, Dinamo a mai câștigat ceva important, sub comanda lui Kopic. Și anume statutul unei echipe respectabile, una care are convingerea că poate câștiga orice meci în Superliga noastră. E un statut pe care îl pierduse după toate problemele din ultimii ani.

Pe fondul acestei creșteri, Dinamo poate vista, din nou, la titlu. Pentru că, deși e greu de crezut, ultimul campionat câștigat de „câini“ datează din 2006-2007!

