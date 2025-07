Înaintea meciului, Claudiu Tudor a anunțat interesul pentru doi dintre jucătorii campioanei României, Alex Băluță și Malcom Edjouma.

Claudiu Tudor: ”Am luat legătura cu el! Cei de la FCSB sunt deschiși!”

Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a explicat că a grupara prahoveană a început negocierile cu Alex Băluță pentru a-l aduce pe fotbalist pe ”Ilie Oană”. De altfel, Tudor susține că oficialii ”Lupilor Galbeni” a vorbit și cu Mihai Stoica în vederea unui transfer.

Cu toate acestea, mutarea pare a fi complicată în contextual în care fotbalistul prioritizează un transfer în străinătate.

”Există interes pentru Băluță, este clar. Am și luat legătura oarecum cu el, am discutat și cu patronul echipei. Colegul meu a discutat și cu Mihai Stoica săptămâna trecută. Ei sunt deschiși, acum depinde de jucător, dacă își dorește să accepte să vină la noi.

Noi ni-l dorim, am spus-o și înainte de acest meci: orice jucător care aduce plus acestui lot este binevenit, îl dorim. Nu sub formă de împrumut, că mai are un an de contract cu FCSB. Ar veni definitiv.

Cred că ar fi foarte bine și pentru jucător să joace la o echipă cu stadion plin, cu atmosferă precum cea de aseară și, cu siguranță, o echipă care, dacă nu va păți ce a pățit anul trecut, cu rupturi de ligamente încrucișate sau colaterale, cu siguranță se va bate la play-off. Am și făcut-o, până la acel meci acasă cu cântec. Sunt convins că o vom face și anul ăsta.

Cu siguranță ne va ajuta și FCSB cu salariul, dacă se va întâmpla. Probabil, patronul ar ține jumătate din salariu. Dar totul depinde de jucător. Nu a spus ‘nu’, ci că mai așteaptă oferte din străinătate. Vom vedea. Dacă nu vor veni, poate vom reuși să-l convingem. Cu Edjouma nu e nimic, avem soluții acolo”, a spus Claudiu Tudor la Digi Sport.