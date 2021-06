Zmarandescu, reactie incredibila in direct! Soferul de TIR, meci ireal! "Ba, baiatuleee, nu creeed! Sunt fara cuvinte. Ba, oameni buni, voi vedeti ce vedem si noi!" VIDEO: Ce s-a intamplat

Marius Munteanu si Florin Matei au oferit meciul serii la 'Momentul Adevarului', gala organizata de Catalin Morosanu.

Matei, luptator de 29 de ani cu doar doua meciuri in cariera de luptator si care s-a apucat de sport abia in 2016, l-a pus in mare dificultate pe Munteanu. Acesta e sportiv cu peste 60 de partide in CV. Munteanu a castigat in urma unui extra round, insa Matei, care in viata de zi cu zi e sofer de TIR, a lasat o impresie excelenta.



Catalin Zmarandescu, cel care a comentat gala alaturi de Robert Zamfirescu la PRO X, a avut o reactie fantastica in repriza a doua a meciului. Nu l-a menajat deloc pe Munteanu. "Ba, baiatuleeee, nu creeed! Sunt fara cuvinte, nu cred! Ba, oameni buni, voi vedeti ce vedem si noi? Jur, m-am lasat de sport! Nu e normal ca un luptator cu fizicul si palmaresul lui Munteanu sa se prezinte asa. Tot respectul pentru Matei", a spus Zmarandescu.