Atacantul moldovean cu cetățenie română Vitalie Damașcan (24 de ani) de la FC Voluntari a oferit un interviu celor de la MoldFootball, în care a povestit inclusiv despre experiențele sale anterioare de la cluburile din Republica Moldova sau Italia.

Vitalie Damașcan a jucat la Zimbru Chișinău, Sheriff Tiraspol, Torino (unde a bifat un meci și în Serie A), Fortuna Sittard, RKC Waalwijk și Sepsi Sfântu Gheorghe înainte de a ajunge la clubul ilfovean.

Vitalie Damașcan, premiant până la liceu și licențiat în business

”Mi-am dat silința și la școală, până în clasa a VIII-a și a IX-a am fost premiant. Apoi, fotbalul a devenit o prioritate pentru mine.

Chiar și așa, am terminat bine școala, am luat și BAC-ul, iar anul trecut am terminat și Universitatea de Studii Europene din Moldova, pe domeniul Business și Administrare”, a spus internaționalul moldovean.

Transferat de la Zimbru Chișinău la Sheriff Tiraspol, Damașcan a interacționat cu controversatul Victor Gușan, boss-ul de la echipa campioană de peste Prut.

Despre Victor Gușan, boss-ul de la Sheriff Tiraspol: ”Am auzit și eu povești”

”Jucătorii români spun că era un personaj desprins din mafie. Am auzit și eu povești. Eu l-am văzut doar o singură dată în viață.

Sincer mi-e foarte greu să ți-l descriu. Când ne băteam la titlu și am pierdut un joc important, a venit în vestiar și ne-a motivat într-o formă mai dură, cu ceva ceartă. Doar atât.

Cel puțin cât am fost eu la Sheriff, s-a comportat normal. Nici saci sau baloți cu bani nu erau, așa cum se tot aude”, a spus fotbalistul pentru sursa citată.