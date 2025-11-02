Ilie Dumitrescu l-a "luat la ochi" chiar pe Juri Cisotti, unul dintre preferații lui Gigi Becali, transmițând că așteaptă mult mai mult de la mijlocașul italian, în ciuda laudele constante venite din partea patronului.



Fostul mare internațional a analizat prestația roș-albaștrilor la Digi Sport și, deși a lăudat echilibrul tactic al echipei, nu s-a sfiit să taxeze evoluția italianului.



Cisotti, care abia a revenit după o contuzie suferită la finalul lunii trecute, este văzut ca un jucător esențial la FCSB. Conducerea i-a pregătit deja oferta de prelungire a contractului, însă acest statut nu l-a oprit pe Ilie Dumitrescu din a-i cere mai mult.



"Cisotti n-a fost..."



Fostul mare internațional a evidențiat plusul adus de formula cu Olaru, Șut și Lixandru, dar l-a criticat punctual pe mijlocașul adus de la Oțelul.



"FCSB a fost superioară", a început Ilie Dumitrescu analiza, adăugând: "Ca joc, ideea de a juca și cu Olaru, și cu Șut, și cu Lixandru… Echipa a avut echilibru mai bun cu doi închizători. Cisotti n-a fost… a avut două situații cu capul, când a atacat bine, dar ar trebui să-și ridice nivelul, pentru că ajută enorm echipa când e la un nivel bun".



Pentru Juri Cisotti și FCSB urmează un test important joi seara, în Europa League, când echipa are parte de un "examen" pe terenul celor de la Basel.

