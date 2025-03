Astrit Selmani s-a declarat mulțumit de rezultat, chiar dacă atacantul kosovar a recunoscut că echipa sa putea marca mai multe goluri.

Astrit Selmani: ”Joc pe o poziție diferită acum, nu sunt mereu la 100%!”

Selmani nu se gândește la titlul de golgheter în Superligă, având în vedere că acum evoluează pe o poziție diferită, însă și-a propus să ajungă la cel puțin 10 pase decisive.

De altfel, Selmani a prefațat și play-off-ul, pe care îl vede unul foarte complicat, dar în care spune că Dinamo și-a propus să nu facă doar act de prezență.

”Am jucat bine, am făcut un fotbal frumos, poate trebuia să mai marcăm un gol sau două, dar suntem fericiți cu cele trei puncte. Louis Munteanu se descurcă bine, dar eu încerc să dau tot ce am mai bun, să marchez și să ofer pase decisive. Vreau să ajung la cel puțin 10 pase decisive. Acum joc pe o poziție diferită, mă mișc mai mult, alerg mai mult, nu sunt mereu la sută la sută pe această poziție, dar mă adaptez din ce în ce mai bine.

Sper că voi fi mai bun în timp. Mărginean este un jucător de top, chiar dacă în multe meciuri începe ca rezervă. Le-am arătat tuturor că el a creat acest gol. A câștigat mingea și mi-a dat pasa decisivă. Suntem o echipă.

Înainte de startul sezonului, obiectivul a fost să ajungem în play-off. Am reușit, iar acum toată lumea se gândește la titlu. Trebuie să fim competitivi, mai avem zece finale, nu suntem aici să fim învinși de toată lumea. Vrem să competitivi, trebuie să vedem fiecare joc precum o finală. Vom juca împotriva lui CFR în primul joc. O luăm meci cu meci, avem șanse mari, bineînțeles”, a spus Astrit Selmani.

