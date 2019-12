"Astra trage sa nu retrogradeze!" Ioan Niculae a luat FOC la finalul meciului cu Clinceni: "Sunt niste speculatii idioate!" Ce l-a deranjat pe patronul Astrei si ce transferuri a anuntat la echipa

Astra s-a impus cu 3-1 pe teren propriu in fata celor de la Academica Cliceni si este din nou lider in Liga 1. La finalul partidei, patronul giurgiuvenilor, Ioan Niculae, a vorbit despre parcursul echipei in acest sezon, pana in acest moment si spune ca daca va mai reusi sa aduca 3 jucatori, cu siguranta se vor bate la titlu. Totodata, Niculae a fost deranjat de faptul ca a aparut informatia ca Budescu, Alibec si Tamas nu vor sa plece in cantomanetul din iarna.

"Astra trage sa nu retrogradeze. Eu zic ca avem o echipa valoroasa si jucatori valorosi. Daca eram putin mai atenti la Cluj, sigur treminam pe primul loc. In fiecare saptamana jucatorii au luat cate o prima, inclusiv astazi.



Eu nu cred ca va pleca vreun jucator pana in vara, am o relatie mai mult decat prieteneasca cu jucatorii, cu Alibec, cu Budescu, cu Tamas. A aparut astazi o fituica inainte de meci cum ca Alibec, Tamas si Budescu nu vor sa plece in cantonament.



Acestea sunt speculatii idioate care nu stiu cui ii folosesc, e mai bine asa, sa fim fara valoare si sa terminam pe primul loc. Se vor face cel putin doua transferuri importante in iarna. Mai avem nevoie si de un jucator la maxim, un jcuator valoros si poate si un numar 8. Daca vom face aceste transferuri, avem un cuvant important de spus la campionat. Unul singur e strain, dar cu pasaport de Romania", a declarat Niculae la finalul partidei.