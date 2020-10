Astra ii face toate poftele lui Iordanescu! Ce investitii a facut Niculae pentru ca antrenorul sa revina la Giurgiu

Din articol O schimbare si in conducerea clubului

Astra este pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, avand un singur punct dupa primele 7 etape ale sezonului.

Oficialii giurgiuvenilor pregatesc revenirea lui Edi Iordanescu la Astra, patronul Ioan Niculae indeplinindu-i toate dorintele pentru ca el sa se intoarca pe banca tehnica a echipei.

Potrivit ProSport, acesta a cumparat toate echipamentele de antrenament pe care Iordanescu le-a cerut, sosirea lui la echipa urmand a se face in aproximativ doua saptamani.

Deocamdata, doar antrenorii secunzi ar fi ajuns la Astra, Edi Iordanescu asteptand ca sotia lui sa nasca inainte ca el sa se intoarca la munca.

Astra nu are probleme doar in clasament. Clubul trece si printr-o criza financiara importanta, dar aceasta ar putea sa se incheie in curand. Conform aceleiasi surse, omul de afaceri care sponsorizeaza echipa de 6 ani ar putea sa preia clubul sau cel putin sa devina actionar, alaturi de Niculae.