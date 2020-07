Astra i-a stabilit pretul lui Denis Alibec! Cat vrea Niculae pe atacant

Denis Alibec (29 ani) se gaseste intr-o forma de zile mari, dupa ce a inscris o dubla in poarta lui FCSB si un gol in poarta lui CFR si spera sa prinda un transfer important la finalul sezonului.

Unul dintre cei mai buni jucatori ai Astrei viseaza sa joace in cupele europene, dupa cum a declarat chiar el in repetate randuri si, cum giurgiuvenii nu au interdictie in cupele europene, Alibec viseaza sa plece de la echipa.

Finantatorul Astrei, Ioan Niculae ar fi de acord cu plecarea lui Alibec, insa echipa care il cumpara trebuie sa scoata bani multi din buzunar. Conform ziare.com, patronul ar fi transmis ca pretul lui Alibec ar fi de peste un milion de euro.

Astra l-a luat pe Alibec de la FCSB in schimbul unui milion de euro, plus TVA, astfel ca Niculae cauta sa faca profit de pe urma jucatorului.

Cota de piata a lui Denis Alibec este de 1.4 milioane de euro, conform Transfermarkt.