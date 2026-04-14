Daniel Bîrligea s-a accidentat la ultima acțiune a echipei naționale. Fotbalistul lui FCSB a suferit o ruptură de tendon și va rata restul play-off-ului, dar va reveni la începutul următoarei stagiuni.

Daniel Bîrligea, supus unei intervenții chirurgicale! O oră și 40 de minute a durat operația. Ce s-a întâmplat

Potrivit fanatik, Daniel Bîrlgiea a profitat de accidentare și s-a operat la nas marți, corectând o deviație de sept cu care se confruntă de mai bine de 10 ani.

Sursa a indicat faptul că intervenția chirurgicală a durat o oră și 40 de minute. Recuperarea va dura o săptămână, dar va rămâne indisponibil din cauza accidentării la tendon.

Bîrligea a bifat 87 de minute în eșecul cu Turcia din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, scor 0-1, și 45 de minute cu Slovacia, în meciul amical antemergător duelului de la Istanbul, pierdut cu 2-0.

Cifrele lui Daniel Bîrligea

Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Daniel Bîrligea a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Academia Hagi, Luceafărul Brăila, Palermo, Teramo, CFR Cluj și FCSB, care l-a cumpărat în septembrie 2024 de la formația ardeleană pentru 3 milioane de euro.