”Elvir e rapidist!”, au anunțat giuleștenii, urmat de un videoclip cu Koljic în care fotbalistul punctează: ”Salut, rapidiști! Sunt foarte bucuros că am ajuns pe Giulești. Abia aștept să ne vedem pe teren. Forța Rapid!”.



Asta e problema lui Koljic?! Ce spunea George Țucudean despre atacantul care a semnat joi seară cu Rapid



În luna decembrie, George Țucudean a fost întrebat de Sport.ro dacă se regăsește în vreun jucător din SuperLiga României. Fostul internațional l-a remarcat atunci pe Elvir Koljic.



A spus că e un atacantul bun, dar i-a găsit și o ”bubă”. Țucudean a punctat faptul că accidentările au avut un cuvânt mare de spus în ce îl privește pe Koljic.



Doar la Craiova, din 2019 până în prezent, bosniacul a ratat 90 de meciuri din cauza problemelor medicale. Asta înseamnă undeva la 780 de zile și, mai precis, doi ani și aproape două luni.



”(n.r. Te regăsești în vreun jucător?) Uite îmi place mult Koljic. Îmi pare rău pentru situația pe care o are, că se accidentează des. E un jucător foarte bun.



Doar că ghinionul l-a făcut să nu prindă un transfer afară sau să facă diferența mai mult decât o face”, puncta George Țucudean pentru Sport.ro.



Cristi Săpunaru, reacție categorică după transferul lui Elvir Koljic la Rapid



Întrebat despre transferul lui Elvir Koljic, Săpunaru a punctat că fotbalistul bosniac e unul dintre cei mai buni atacanți din SuperLiga și că se bucură că o să fie coleg cu el la Rapid.



”Pentru mine e unul dintre cei mai buni atacanți din Liga 1. De doi ani de zile îl vreau în echipă. A ajuns și sper să ne ajute. Doar am fost întrebat dacă ne-ar fi bun sau nu și am spus da. Suntem fericiți că-l avem coleg”, a precizat Săpunaru.