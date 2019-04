Asta e pretul lui Dennis Man! Ana Maria Prodan a facut anuntul: cat costa perla lui Becali

Dennis Man e tot mai greu de tinut la FCSB!

E dorit in Anglia si Italia. Pe cel putin 20 de milioane de euro spera sa-l dea Becali.

Impresarul care l-a dus pe Neymar la PSG a venit sa-l vada pe Dennis Man la meciul cu Craiova.

"Au venit pentru Man, tinta este Man, il urmaresc inca doua trei meciuri. Daca joaca cum a jucat duminica, Man se duce cu peste 20 de milioane. In Anglia se duce, in Anglia sau in Italia", spune Dumitru Dragomir.

"Dennis Man este ca Nicusor Stanciu, un jucator care poate sa se adapteze oricarui tip de campionat", spune si Ana Maria Prodan.

Becali n-are de gand sa-l vanda pe Man, pana nu o duce pe FCSB in grupele Champions League. Atunci e sigur ca va lua pe el peste 30 de milioane de euro.

"Eu cred ca Gigi ar putea sa ia 15 milioane pe Dennis. Eu zic ca e pretul corect. In momentul asta cred ca este singurul jucator vandabil pe piata extrena la preturi foarte mari", spune Ana Maria Prodan.