"Asta e o jignire și nu am acceptat". Gabi Torje, ofertat de echipe din România. De ce a acceptat negocierea cu Dinamo

Gabriel Torje s-a înțeles, de principiu, pentru a reveni la Dinamo.

Jucătorul român a fost contactat de Dario Bonetti pentru a se întoarce în Ștefan cel Mare, după ce formației i s-a ridicat restricția de a transfera fotbaliști. Liber de contract din primăvară, Torje a fost contactat pe parcurs de mai multe formații din străinătate, dar și din România.

Acesta a explicat că au existat discuții cu formații din campionatul intern, însă a fost dezamăgit de felul în care au decurs negocierile.

"Discuții sunt și la ora asta cu niște echipe din țări străine. Eu fiind liber pot să semnez cu oricine, dar echipele din străinătate nu s-au grăbit să vină cu vreo ofertă.

Vreau să vorbesc doar despre Dinamo pentru că ei sunt cei cu care am vorbit și mi-am dat acordul să vin să avem o discuție. Au mai fost și alte echipe din România cu care am discutat, însă am preferat să stau acasă alături de familia mea, pentru că a fost o perioadă grea.

Am vorbit cu echipe din România, ne-am înțeles la o anumită sumă, iar a doua zi mi-au spus că îmi dau cu 1000 de euro mai puțin și, dacă joc bine, îmi dau diferența în iarnă. Asta e o jignire și nu am acceptat. Nu am avut nicio ofertă de la Rapid sau FCSB", a declarat Torje.