"Nu am cerut luna de pe cer, dar îmi va trebui benzină să ajung la Săftica". Cum au decurs negocierile lui Torje du Dinamo

Gabi Torje este la un pas de a reveni pe Ștefan cel Mare, după ce Dinamo a obținut deblocarea transferurilor.

Fotbalistul de 31 de ani este liber de contract din aprilie 2021, iar în ultimele luni a preferat să rămână în Timișoara pentru a se concentra pe anumite probleme personale, așa cum a declarat la revenirea în București.

Torje s-a înțeles, de principiu, cu cei de la Dinamo pentru a se alătura echipei, urmând să înceapă antrenamentele alături de Dario Bonetti. Jucătorul a explicat că nu consideră că ar putea exista probleme contractuale, iar în decursul acestor zile va avea o discuție cu oficialii dinamoviști pentru a semna cu clubul din Ștefan cel Mare.

"Sunt liber de contract, am venit la București ca să vorbesc cu cei de la Dinamo. M-a sunat Dario Bonetti când s-au deblocat transferurile, m-a sunat primul de dimineață, a zis că va discuta cu cei din conducere și le va spune să mă contacteze. Am venit la București, dimineață mă duc la antrenament, o să vorbesc și nu cred că va fi vreo problema și ne vom înțelege.

Nu am vorbit de vreun euro cu cineva. Eu am venit, sunt aici, nu am cerut nimic, am vrut să fiu alături de Dinamo, să îi ajut. E clar că nu o să joc gratis cât timp îmi va trebui benzină să ajung la Săftica, să mănânc, să am unde să stau, însă nu am cerut luna de pe cer, nu cred că va fi o problemă să ne înțelegem. Nu mă sperie, au fost situații mai grele.", a declarat Gabi Torje la sosirea pe aeroport, în București.