"Așa fotbalist nu am văzut!" Gigi Becali dezvăluie la ce salariu poate ajunge "ceasul" de la FCSB

Cisotti nu l-a impresionat pe Gigi Becali de la început. După debutul italianului, omul de afaceri spunea: "Nu sunt încântat de Cisotti, prea lent!". Situația s-a schimbat ulterior, italianul începând să aibă evoluții mult mai solide, inclusiv în Europa League, unde a marcat un gol contra lui PAOK Salonic.

Gigi Becali: "Juri Cisotti e ceas. În al doilea contract are salariu de 20.000 de euro"



Duminică seară, după derby-ul cu Dinamo (2-1) în care Cisotti a oferit un assist pentru Jordan Gele, Gigi Becali l-a lăudat din nou pe înlocuitorul lui Darius Olaru și a dezvăluit detalii din contractul italianului cumpărat de la Oțelul.



"Cisotti joacă ca un ceas. La el nu există noțiunea să piardă mingea. Așa fotbalist nu am văzut, un fotbalist care să nu piardă mingea.



Cu Cisotti am semnat pe doi ani și încă doi ani. Sau un an și un an, dar doi ani cred. El are 15.000 salariu și mi se pare că al doilea contract e de 20.000 de euro. Eu fac mereu două contracte. La Cisotti știam sigur că va juca, se știa cine era Cisotti.



Eu fac câte două contracte. Eu fac contract pe doi ani și jucătorul se obligă prin contract să mai semneze un contract pentru o ofertă. Adică opțiunea clubului de prelungire. Jucătorul e obligat să îl semneze pe ăla", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.