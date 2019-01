Aroganta MAXIMA! Anamaria Prodan s-a dus sa dea interviu cu 600 000 de euro pe ea! Ce haine si accesorii a purtat

Anamaria Prodan a purtat haine in valoare de aproape 600 000 de euro la interviul pe care l-a acordat recent Gazetei Sporturilor.

Cele mai scumpe lucruri pe care le-a avut la ea: inelele. Impresarul a purtat 3 bijuterii, fiecare cu o valoare aproximativa de 150 000 de euro. De asemenea, Prodan a mai avut cu ea o geanta Hermes din piele de crocodil evaluata la 80 000 de euro, bratari Cartier LOVE in valoare de 80 000 de euro, un lant cu diamante (65 000) si un ceas de lux Hublot (50 000). Telefonul placat cu aur, inelul inscriptionat cu numele sotului si hainele au mai adunat in jur de 15 000 la suma totala.

"Ma puneti sa vorbesc de asta, desi lumea ma uraste si comenteaza de fiecare data. Vreti sa ma injure si mai mult acum, nu? Imi cumpar orice imi place si niciodata nu ma uit la pret. Dar nu ma intereseaza sa fiu imbracata din cap pana in picioare de la nu stiu ce firma de fite. Conteaza sa-mi placa ce-mi cumpar, sa ma simt bine si sa imi si stea bine. Imi place sa fiu in trend de fiecare data. Ma rasfat cand am ocazia", a spus Anamaria Prodan pentru Gazeta Sporturilor.