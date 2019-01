"Are profilul lui Adrian Ilie, s-ar potrivi in Spania!" Becali poate da o lovitura URIASA cu transferul lui Dennis Man

Dennis Man a inceput fotbalul la o echipa de Liga 4 de langa Arad.

Gabriel Chirea

Cristian Sculici, antrenor de juniori si referent zonal pentru judetul Arad in cadrul FRF, a fost cel care l-a descoperit pe Dennis Man si a vorbit cu Sport.ro despre primii pasi in fotbal ai jucatorului despre care se spune ca ar avea o oferta de transfer de 30 de milioane de euro.

Cum l-ati descoperit pe Dennis Man?

Aveam echipa de fotbal in localitatea Vladimirescu, la 3 km de Arad. Vladimirescu e la iesirea din Arad inspre Deva, exista si tramvai pana in oras. Tatal si fratele lui jucau la mine. Tatal lui a jucat pana la nivel de Liga 2, pe la Satu Mare, dar la noi evolua de placere la Liga 4, ne-a ajutat sa promovam in Liga 3. Frate-su a jucat doar la nivel de juniori. Pe Dennis l-am remarcat de la primul antrenament, era un talent innascut. Controla bine mingea, avea un stang bun, era inteligent de la varsta frageda. Noi eram o echipa mai mica si mai multi copii din generatia lui au facut pasul catre Atletico Arad.

Cat a stat la Vladimirescu?

Vreo 4 ani de zile, incepand cu varsta de 6 ani. Sa zicem ca la noi a facut initierea in fotbal, desi i-a dat Dumnezeu destule calitati native. Trofee a castigat mai multe cu Atletico, eu la varste fragede nu ma axez pe rezultate, ci efectiv pe formarea jucatorilor. Suntem un club de Liga 4 si atunci cautam variante sa colaboram cu echipe din ligile superioare, unde sa dam copii si sa-si faca un viitor.



Ce fel de junior a fost?

Era un copil cuminte, care se descurca bine si la scoala. Fata de generatiile din ziua de astazi, el a fost un copil care a stiut ce a vrut. Cand altii incepeau sa iasa in cluburi, el se antrena suplimentar. Un mare merit l-a avut familia, tatal lui, care a jucat fotbal la un anumit nivel si l-a ajutat. Tatal lui s-a mutat cu el la Bucuresti si l-a ajutat sa se acomodeze mai usor acolo, eu cred ca a contat foarte mult. A avut o familie normala, fara probleme, care l-a sustinut si a avut rabdare cu el. Cand l-a luat FCSB-ul, l-au vazut unii cu tatuaje si au crezut ca e mai rebel, dar e un baiat foarte cuminte. Familia l-a ferit mereu de anumite derapaje. Nu e doar un fotbalist bun, e si un om cu un caracter frumos.



"E UN JUCATOR DE PROFILUL LUI ADRIAN ILIE. I S-AR POTRIVI CAMPIONATUL SPANIEI"



Cum a facut saltul catre FCSB?

Anul ala, inainte sa plece la FCSB, Man si Adi Petre au beneficiat si de ajutorul antrenorului de la momentul respectiv, Roli Naghi, au fost ajutati chiar si de jocul si sfaturile lui Curtuius, care prin felul lui de a fi i-a ajutat sa iasa in evidenta. Din pacate, nu sunt foarte multi antrenori si coechipieri care sa ajute jucatorii tineri. Asta e si una dintre cauzele pentru care fotbalul nostru regreseaza an de an. Se tot vorbeste prin presa ca "e jucator tanar, are 21-23 de ani", dar, in fotbalul actual, e cam batran la 23 de ani. Liga 3 ar trebui sa fie deja liga de tranzitie si jucatorii sa fie promovati mult mai devreme, chiar la 15-16 ani. Dar deocamdata asta e sistemul la noi... La juniori se pune accentul pe cupe si medalii, cand ar trebui sa fie format jucatorul si nu echipa. Asa ca multi copii ajung la 13-14 ani cu multe cupe, medalii si diplome, dar nu mai fac fata sau nu mai simt placere si se lasa, pentru ca nu au parcurs abc-ul fotbalului. Pentru ca nu toti au talentul nativ al lui Dennis Man si atunci ii pierdem. Cand cineva face un transfer, nu transfera cupa sau medalia, ci jucatorul.

Se vorbeste acum de o oferta de 30 de milioane. Credeti ca poate fi primul fotbalist roman vandut pe o asemenea suma?

Am citit si eu, cred ca e posibil. El e foarte talentat. E un jucator de profilul lui Adrian Ilie, chiar daca folosesc picioare diferite. Cred ca locul lui ar fi in centru, ca al doilea varf, pentru ca e un jucator foarte inteligent. Nu sunt eu in masura sa dau altora sfaturi, dar cred ca acolo ar avea mai multa libertate, ar scapa de un marcaj strans. Inca nu e un jucator care sa faca ambele faze, mai are de acumulat la partea fizica pentru ca e inca tanar. Eu cred ca ar fi mult mai in largul lui acolo, in centru. Ar fi cu fata la poarta, vede si mai bine culoarele spre poarta, are si executie buna. De asemenea, cred ca i s-ar potrivi campionatul Spaniei, e mai combinativ, nu e bazat exclusiv pe forta fizica. Dar el stie mai bine ce are de facut.



Ce ii transmiteti?

In primul rand, sa fie sanatos, sa fie ferit de accidentari si sa ajunga acolo unde isi doreste, pentru ca mai poate progresa mult, poate ajunge la un nivel mult mai inalt. In al doilea rand, sa nu se multumeasca cu putin.