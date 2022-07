”Are niște amintiri mai vechi, știe la ce mă refer”. Marius Croitoru, ”săgeți” către arbitrul Iulian Călin, după ce a fost eliminat

Fără să ofere detalii suplimentare, Croitoru consideră că Iulian Călin l-a eliminat pe baza unor ”amintiri mai vechi”. Antrenorul a fost trimis în tribune după ce și-a făcut o cruce, gest care l-a deranjat pe centralul partidei.

Marius Croitoru: ”Are niște amintiri mai vechi, știe bine la ce mă refer”

„El își mai aduce aminte de anumite lucruri, nu se impunea VAR-ul, dar ești arbitru. De ce ești arbitru, să te ajute VAR-ul? Am dominat Viitorul de la un capăt la altul, am luat două euro-goluri, dar sunt încrezător că echipa reacționează bine. Mai am nevoie de 2-3 transferuri, normal că mai apar și anumite nesincronizări din punct de vedere defensiv.

Cred că posesia a fost net superioară Craiovei. Nu este ușor, și noi suntem dezechilibrați din anumite puncte de vedere. Sunt ferm convins că vom deveni o forță, el a zis că mi-am făcut cruce. Păi el nu mai așa poate să o interpeteze, ostentativ.

Așa mi-a spus, eram cu spatele la el. El are niște amintiri, eu zic că da (n.r. - are niște polițe), știe bine la ce mă refer. Noi suntem pregătiți să jucăm la sfârșit de săptămână. Și noi suntem o echipă puternică”, a spus Marius Croitoru, la finalul partidei de la Constanța.

Cu puțin timp înainte ca antrenorul să vadă cartonașul roșu, Călin dictase un fault pentru Farul, în apropiere de centrul terenului.

Croitoru nu a protestat pentru decizia luată de Iulian Călin. În schimb, staff-ul său i-a cerut explicații arbitrului de rezervă.