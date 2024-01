Hagi a zis tot! Cum a reacționat când a fost întrebat despre faza controversată din Farul - FCU Craiova și verdict despre Ronaldo Deaconu 

Farul Constanţa a învins-o pe FC U 1948 Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, la Ovidiu, în primul meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Ronaldo Deaconu (9), la prima sa reuşită pentru echipa antrenată de Gheorghe Hagi, cu un şut din marginea careului mare. Deaconu şutase în bară în faza anterioară.

Gică Hagi a vorbit la finalul meciului și despre penalty-ul pe care brigada de arbitraj nu l-a dat celor de la FCU, despre joc, dar și despre Ronaldo Deaconu, transferat în această iarnă.

"Eu am început bine anul, am câștigat cu ambele echipe din Craiova. Am pregătit bine meciul. Din păcate, am avut foarte multe ocazii și le-am ratat. Astfel, adversarul vine pe tine, au venit în careu, și-au creat ocazii, mă bucur că Buzbuchi a scos acea minge.

Louis Munteanu? Fac parte din joc (n.r.: ratările) trebuie să fie mai rece, e bine că-și crează ocazii, o să intre mingea în poartă.

N-aș putea să stau eu după meci să discut lucrul acesta. Orice, aș zice, s-ar interpreta. A dat în minge, mingea a ajuns aproape la mijloc. Pot să zic că a dat în minge Dussaut.

Ronaldo Deaconu... Îl știam foarte bine, l-am apreciat, știam că are calități foarte bune cu mingea, e un mijlocaș ofensiv care are creativitate, trebuie să crească mai mult în rezistență. A făcut o săptămână antrenamente cu noi, 70 de minute le-a adus", a declarat Gică Hagi, la finalul meciului.

Craiovenii trebuiau să primească un penalty în min. 78, la o intervenţie a lui Damien Dussaut asupra lui Gabriel Compagnucci, dar arbitrul Andrei Moroiţă nu a dictat nimic, deşi faza a fost analizată de VAR.

Farul şi-a luat revanşa după meciul din tur, în care FC U Craiova s-a impus cu 4-0. Farul e neînvinsă de şase etape, în care are patru victorii şi două egaluri. Pentru FCU este a doua înfrângere consecutivă.