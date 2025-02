Derby-ul dintre FCSB și Dinamo, programat duminică, 23 februarie, de la ora 20:00, pe Arena Națională, va fi arbitrat de Istvan Kovacs, potrivit GSP, cel mai valoros arbitru român al momentului.



Delegarea lui Kovacs la acest meci vine la doar patru zile după ce acesta a condus la centru partida Real Madrid - Manchester City din Liga Campionilor, un meci extrem de important din cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.



Aceasta este a patra partidă importantă din Superligă la care Kovacs a fost delegat în acest sezon, după Rapid - CFR Cluj, Universitatea Craiova - Rapid și FCSB - Rapid. În total, va fi a 13-a partidă arbitrată de el în acest sezon intern.

Becali, cuvinte mari despre Kovacs



Gigi Becali, patronul FCSB, a avut un discurs elogios la adresa lui Istvan Kovacs, în urmă cu doar câteva zile.



"Istvan Kovacs este arbitru de mare valoare. Dacă Dumnezeu i-a dat aşa, eu mă bucur. Să ţină minte şi el: arbitrează aşa şi în România! Uită de toate şi arbitrează şi în România aşa cum o faci în Europa. Eşti mare! Aşa trebuie să arbitrezi. Ce să mai… Păi de ce să mă mire? Eu, de acum 20 de ani, am spus că e un arbitru valoros", spunea patronul FCSB pentru Fanatik.



Becali a explicat de ce a susținut în trecut că Istvan Kovacs o fură pe FCSB.



"Spuneam că ne fură, dar o spuneam că e prea valoros ca să greşească. Eu de atunci mi-am dat seama de valoarea lui. Vedeam cum fluieră, vedeam ce fluieră. El, dacă greşeşte, e vai de capul lui. El nu are voie să greşească. Greşeli mici mai merg, dar greşeli mari nu are voie să facă, pentru că e mult prea valoros. El, dacă greşeşte, înseamnă că e şmecherie. Nu are voie să greşească. E mult prea valoros", a explicat Becali.



Înaintea meciului de duminică, FCSB se află la două puncte în spatele liderului U Cluj, cu 49 de puncte, în timp ce pe Dinamo o despart șase puncte de lider.