Aproape la fel de tare ca Van Persie! :) GOL MONDIAL marcat de Artean la Craiova! Cum a putut sa trimita dupa centrarea lui Dussaut

Mijlocasul Viitorului a reusit primul sau gol al sezonului in minutul 47 al partidei de la Craiova, cu CSU. Artean a reluat fantastic, din plonjon, o centrare de pe dreapta venita de la Dussaut.

Executia lui Artean i-a luat prin surprindere atat pe colegi, cat si pe membrii staff-ului tehnic de la Viitorul. Rednic l-a chemat la marginea terenului pe Artean pentru a-l felicita pentru executia care a adus aminte de golul superb al olandezului Van Persie contra Spaniei, la Mondialul din 2014.



