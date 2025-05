Adrian Mihalcea, unul dintre cei mai valoroși antrenori din noul val, menține vii speranțele Unirii Slobozia de a rămâne în primul eșalon.

Unirea Slobozia va juca barajul de menținere / promovare în Liga 1 cu FC Voluntari. Mihalcea, despre care s-a scris că pleacă de la Slobozia la finele acestui sezon, susține că nu demisionează.

Imediat după meciul cu Sepsi, 2-1, în urma căruia trupa lui Laszlo Dioszegi a retrogradat, Adi Mihalcea a vorbit despre viitorul său.

„E un sentiment de fericire, de mulţumire. Nici nu mai ştiu ce am făcut. Sper că nu am făcut vreo boacănă. Noi încercam să mergem la baraj. Ne considerau prima echipă care retrogradăm. De mâine trebuie să ne reapucăm.

S-a interpretat că îmi dau demisia. Eu am contract până la finalul sezonului, sunt şanse mari însă să plec când se termină. Am eu motivele mele. Conducerea ştia. Mai am două meciuri, îmi duc treaba până la capăt.”, a spus Adrian Mihalcea, potrivit Prima Sport.