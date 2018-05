Anunt OFICIAL facut despre situatia lui Salah! Ce se intampla cu el inainte de Mondial

Mo Salah va putea juca pentru nationala Egiptului la Mondial!

Anuntul a fost facut de medicul lotului african intr-o conferinta de presa sustinuta astazi. Asa cum se estimase si in primele ore de dupa accidentarea suferita in finala Champions League, Salah va lipsi cel mult 3 saptamani de pe teren. Primul meci al Egiptului la Cupa Mondiala va fi pe 15 iunie, contra Uruguay-ului. E de asteptat ca Salah sa nu fie folosit pentru a putea ajunge la o forma cat mai buna inaintea duelurilor cu Rusia si Arabia Saudita.

Salah s-a lovit rau la umar in finala Champions League dupa un duel cu Sergio Ramos. Starul egiptean a fost inlocuit in prima repriza a finalei Champions League. Primul diagnostic pus de medici a fost confirmat de analizele amanuntite care au urmat. Salah are o entorsa a ligamentelor umarului.