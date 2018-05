"L-a accidentat intentionat pe Salah si trebuie pedepsit!" Un avocat din Egipt l-a dat in judecata pe Sergio Ramos si cere daune de 1 MILIARD DE EURO

Egiptenii sunt furiosi dupa accidentarea lui Salah din finala UEFA Champions League ce ar putea insemna ratarea Mondialului.

Un avocat din Egipt, Bassem Wahba, a anuntat ca a facut plangere la FIFA si ca va cere compensatii de pana la 1 miliard de euro lui Sergio Ramos dupa finala UEFA Champions League! Capitanul Realului este acuzat ca l-a accidentat deliberat pe Salah, cel care risca sa rateze Campionatul Mondial din Rusia!

”Ramos l-a accidentat intentionat pe Salah si ar trebui pedepsit pentru faptele sale. Am facut un dosar si am depus o plângere la FIFA. Voi cere compensatii, care pot atinge un miliarde de euro, pentru daune psihice si fizice provocate lui Salah si poporului egiptean” a declarat pentru postul de televiziune din Egipt, Sada El-Balad. In cazul improbabil in care ar avea castig de cauza, Wahba a anuntat ca va dona banii catre Fondul Long Live Egypt.

Pe internet a fost lansata si o petitie pentru pedepsirea lui Sergio Ramos iar aceasta a strans peste 300.000 de semnaturi in mai putin de 36 de ore de cand a fost lansata!