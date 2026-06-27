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Venit la Rapid cu obiectivul de a se implica în sfârșit în lupta pentru titlul din Superligă, Daniel Pancu a decis să testeze fiecare jucător în perioada de pregătire, pentru ca mai apoi să vină cu verdictul privind structura lotului. Printre fotbaliștii care vor primi șanse se numără și Timotej Jambor, atacantul în vârstă de 23 de ani considerat cea mai proastă investiție din era lui Dan Șucu.

Jambor, încă o șansă la Rapid

Cum Borisav Burmaz s-a accidentat din nou și va lipsi cel puțin o lună, Rapidul lui Pancu se vede în ipostaza de a mai avea un singur atacant în lot, până la noi transferuri. Întors în Grant după un al doilea împrumut în doi ani, la Slask Wroclaw (2 goluri și o pasă decisivă în 12 meciuri), vârful slovac va face și în această vară pregătirea alături de colegii săi.

Jambor va trece prin filtrul lui Pancu, la fel cum se va întâmpla cu fiecare jucător din linia a doua. Atacantul slovac a început bine, cu un gol marcat în poarta lui CS Afumați în primul amical al verii, câștigat cu 9-2.

Anunțul oficial a venit dinspre Marius Bilașco, noul director sportiv din Giulești:

"S-a întors la pregătire, și-a terminat împrumutul. Daniel Pancu își dorește să-l vadă mai mult, pentru că a avut puține momente când l-a urmărit. E cu noi în pregătire, va avea o evaluare din partea lui (Pancu) și vom vedea. Vedem cum reacționează, cum va fi în meciurile amicale, dacă și cât îl va folosi. E important să-și facă și Pancu o părere, să nu începem cu o analiză pe care au făcut-o alții", a spus "Bilă", pentru ProSport.

Al doilea cel mai scump transfer făcut vreodată de Dan Șucu odată cu milionul de euro trimis către MSK Zilina în vara lui 2024, Jambor a atras criticile fanilor din cauza evoluțiilor modeste. E considerat cea mai proastă investiție făcută de Șucu din momentul venirii în Giulești, petrecând ultimele sezoane în Slovacia natală, la MSK Zilina, și în Polonia, la Slask Wroclaw.

Cu două goluri marcate în 26 de ocazii în care a purtat tricoul Rapidului, fostul internațional de tineret slovac valorează acum 350.000 de euro.