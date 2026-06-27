FCSB primește o veste excelentă înainte de începerea campionatului: ce se întâmplă cu Arena Națională

În anii precedenți, formația roș-albastră a fost obligată să își caute temporar o altă arenă, din cauză că Primăria Capitalei închiria cel mai mare stadion al țării pentru diverse evenimente extra-sportive. De această dată, echipa va putea începe noul sezon direct acasă.

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Gazonul trebuie înlocuit complet

Deși stadionul va rămâne la dispoziția echipei, starea actuală a terenului împiedică desfășurarea optimă a partidelor. Suprafața de joc a fost puternic afectată de concertele organizate pe parcursul verii, astfel că montarea unui nou gazon este o procedură obligatorie înainte ca fotbalul să revină pe această arenă.

„Din informațiile pe care le avem, se pare că Arena Națională va fi disponibilă pentru fotbal de la mijlocul lunii iulie”, a spus Mihai Stoica, potrivit Primasport.

FCSB va debuta în noul sezon cu un meci pe teren propriu, împotriva celor de la FC Argeș, în perioada 18-19 iulie.