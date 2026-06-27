FCSB primește o veste excelentă înainte de începerea campionatului: ce se întâmplă cu Arena Națională

FCSB primește o veste excelentă înainte de începerea campionatului: ce se întâmplă cu Arena Națională Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Conducerea clubului FCSB a aflat că echipa nu va mai fi nevoită să plece de pe Arena Națională în primele etape ale campionatului.

TAGS:
FCSBMihai StoicaArena Nationala
Din articol

În anii precedenți, formația roș-albastră a fost obligată să își caute temporar o altă arenă, din cauză că Primăria Capitalei închiria cel mai mare stadion al țării pentru diverse evenimente extra-sportive. De această dată, echipa va putea începe noul sezon direct acasă.

  • Arena nationala bucuresti
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gazonul trebuie înlocuit complet

Deși stadionul va rămâne la dispoziția echipei, starea actuală a terenului împiedică desfășurarea optimă a partidelor. Suprafața de joc a fost puternic afectată de concertele organizate pe parcursul verii, astfel că montarea unui nou gazon este o procedură obligatorie înainte ca fotbalul să revină pe această arenă.

„Din informațiile pe care le avem, se pare că Arena Națională va fi disponibilă pentru fotbal de la mijlocul lunii iulie”, a spus Mihai Stoica, potrivit Primasport.

FCSB va debuta în noul sezon cu un meci pe teren propriu, împotriva celor de la FC Argeș, în perioada 18-19 iulie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul pe care a pus ochii FCSB ajunge la Rapid
Atacantul pe care a pus ochii FCSB ajunge la Rapid
Omul momentului la FCSB e OUT!
Omul momentului la FCSB e OUT!
Ce a spus Joao Paolo după calificarea istorică a Capului Verde: „Le mulțumesc fanilor FCSB-ului”
Ce a spus Joao Paolo după calificarea istorică a Capului Verde: „Le mulțumesc fanilor FCSB-ului”
ULTIMELE STIRI
Dinamo - Motor Lublin ACUM, GOL și o gafă uluitoare, meci ca la Campionatul Mondial! Lewandowski și Ronaldo sunt adversarii ”câinilor”
Dinamo - Motor Lublin ACUM, GOL și o gafă uluitoare, meci ca la Campionatul Mondial! Lewandowski și Ronaldo sunt adversarii ”câinilor”
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor
Iordania - Argentina sau Lionel Messi arbitrat de Istvan Kovacs & Algeria - Austria, de la 05:00!
Iordania - Argentina sau Lionel Messi arbitrat de Istvan Kovacs & Algeria - Austria, de la 05:00!
Anunț oficial: ce se întâmplă cu cea mai proastă investiție din era lui Dan Șucu
Anunț oficial: ce se întâmplă cu cea mai proastă investiție din era lui Dan Șucu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Veste uriașă despre stadionul de 117.000.000 de € din România: „Au terminat cu o lună mai devreme”

Veste uriașă despre stadionul de 117.000.000 de € din România: „Au terminat cu o lună mai devreme”

Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: "Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea"

Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: "Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea"

Diletta Leotta a încins atmosfera în Ibiza: imaginile care au atras toate privirile

Diletta Leotta a încins atmosfera în Ibiza: imaginile care au atras toate privirile

E gata! Și-a prelungit contractul cu FCSB

E gata! Și-a prelungit contractul cu FCSB



Recomandarile redactiei
Dănciulescu: „Craiova are un culoar bun în Champions League”. Ce spune despre 'drumul' celor de la FCSB
Dănciulescu: „Craiova are un culoar bun în Champions League”. Ce spune despre 'drumul' celor de la FCSB
Anunț oficial: ce se întâmplă cu cea mai proastă investiție din era lui Dan Șucu
Anunț oficial: ce se întâmplă cu cea mai proastă investiție din era lui Dan Șucu
Prima reacție a fotbalistului de la FCSB după calificarea istorică la Cupa Mondială
Prima reacție a fotbalistului de la FCSB după calificarea istorică la Cupa Mondială
Atacantul pe care a pus ochii FCSB ajunge la Rapid
Atacantul pe care a pus ochii FCSB ajunge la Rapid
Omul momentului la FCSB e OUT!
Omul momentului la FCSB e OUT!
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Dinamo - FK Csikszereda 2-0! Dennis Politic le-a netezit "câinilor" drumul către un nou sezon în prima ligă
Dinamo - FK Csikszereda 2-0! Dennis Politic le-a netezit "câinilor" drumul către un nou sezon în prima ligă
Reacția presei maghiare după ce steagul Ținutului Secuiesc a fost interzis pe Arena Națională. Suporter: "E doar un steag! Pentru ce?"
Reacția presei maghiare după ce steagul Ținutului Secuiesc a fost interzis pe Arena Națională. Suporter: "E doar un steag! Pentru ce?"
CITESTE SI
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

stirileprotv Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

stirileprotv Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!