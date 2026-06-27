Campionatele Europene U19 la fotbal masculin și feminin se văd în exclusivitate pe VOYO.

EURO U19, în exclusivitate pe VOYO

VOYO continuă să le ofere abonaților pasionați de sport competiții de cea mai bună calitate, în care spectacolul este la ordinea zilei.

Premier League și Ligue 1, campionatele din Anglia și Franța, sunt unele dintre cele mai importante întreceri interne din lume și au trecut deja printr-un sezon exclusiv VOYO în România.

Programul zilelor de astăzi și mâine la EURO U19, exclusiv pe VOYO

În pauza de vară, platforma de streaming a Pro TV continuă să le ofere conținut calitativ abonaților săi.

Astăzi începe Campionatul European U19 de fotbal feminin. Se joacă Bosnia - Germania (ora 18:00) și Suedia - Polonia (21:00).

De asemenea, mâine începe EURO U19 la fotbal masculin. Țara Galilor - Spania (20:00) și Germania - Danemarca (22:00) vor fi redate exclusiv pe VOYO.

La rândul său, EURO U19 de fotbal feminin continuă mâine cu Elveția - Spania (15:00) și Austria - Islanda (18:00).