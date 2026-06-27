OUT de la Campionatul Mondial! Spania pierde un fotbalist înaintea „16-milor”

Selecţionerul Spaniei, Luis De La Fuente, a declarat, vineri, că echipa sa este „neobosită” şi că este „mândru” de jucătorii săi după victoria dificilă cu 1-0 împotriva Uruguayului şi calificarea în optimile de finală, exprimându-şi totodată îngrijorarea cu privire la Nico Williams şi Yéremy Pino.

"Cred că Yeremy are o fractură de claviculă, vom vedea mâine, dar ar putea fi o accidentare care îl împiedică să joace restul turneului. Iar Nico a avut un disconfort, vom vedea mâine dacă şi-a revenit complet şi care este amploarea acestui disconfort", a explicat el presei.

Deşi părea să aibă dureri considerabile, Pino, care evoluează la Crystal Palace, a terminat meciul, deoarece Spania făcuse deja toate schimbările permise.

Revenind treptat după o accidentare la coapsă, extrema spaniolă a simţit "un uşor disconfort; ar putea fi suprasolicitare, ar putea fi oboseală", a adăugat el.

Întrebat despre accidentările mai multor extreme, antrenorul a răspuns: "Începem să rămânem fără jucători", "dar dacă va trebui să jucăm fără extreme, vom juca fără extreme; va trebui să oferim alte opţiuni în ceea ce priveşte schema noastră de joc", a insistat el.

Ca de obicei, şi-a apărat jucătorii, în ciuda unei performanţe dezamăgitoare a echipei La Roja: "Sunt o echipă neobosită; jucăm la fel de mult timp şi se perfecţionează pe zi ce trece."

"Sunt mândru de jucătorii mei. Într-un meci în care am fost împinşi la limită - solicitări fizice, rezistenţă extremă - am reuşit să ne ridicăm la înălţimea situaţiei", a explicat Luis De La Fuente.

"Important, insist, este că am menţinut un nivel foarte ridicat de concentrare, responsabilitate, soliditate şi nu am cedat la multe provocări care ne-ar fi putut cauza probleme mai mari", a subliniat el, referindu-se la numeroasele faulturi comise de jucătorii de la Celeste, scrie News.ro.