De ce se teme Toni Kroos înainte de faza eliminatorie de la Campionatul Mondial

''Era un coşmar să joci împotriva noastră, trebuie să fim în stare să ne apărăm bine şi să facem jocul un coşmar pentru adversarii noştri. Nu reuşim acest lucru încă'', a spus fostul campion mondial într-o intervenţie video în direct pe reţeaua TikTok alături de fratele său Felix şi de fostul coleg de naţională Lukas Podolski.

''Avem nevoie de Musiala şi de Wirtz în formă maximă, ceea ce nu avem deocamdată. Dacă niciunul din acele lucruri nu se schimbă, nu va dura mult până când vom fi eliminaţi din turneu'', a adăugat Kroos.

Podolski a subliniat unele imperfecţiuni în echipă după înfrângerea cu Ecuadorul (1-2), în ultimul meci din grupă, şi a spus că este important să se înveţe repede din această greşeală.

''Poate că o înfrângere ca aceasta este bună uneori. Poate că o asemenea înfrângere este bună pentru ca fiecare poate merge în camera sa şi să se gândească asupra a ceea ce s-a întâmplat'', a spus Podolski, care a câştigat Cupa Mondială alături de Kroos în 2014, în Brazilia.

Germania a câştigat primele două meciuri din grupă şi s-a calificat în faza eliminatorie a competiţiei în calitate de câştigătoare a Grupei E, dar echipa a fost criticată intens după înfrângerea cu Ecuador.

''Am avut meciuri în care am jucat slab la ediţia din 2014, împotriva Algeriei, spre exemplu. Dar totuşi am putut să câştigăm acele meciuri. Nu cred că echipa mai poate astăzi să facă acelaşi lucru'', a spus Kroos.

În ciuda acestor remarci critice, el crede că Germania este capabilă să facă faţă favoritelor de la Cupa Mondială.

''Şi cred ceea ce spun: consider că atunci când va veni meciul împotriva Franţei, dacă totul decurge cum trebuie, îi putem învinge'', a continuat Kroos.

Germania va înfrunta Paraguayul în şaisprezecimi, iar câştigătoarea va juca împotriva Franţei sau a Suediei în optimi, scrie Agerpres.