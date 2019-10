Amenintati de Piturca cu demisia, oltenii s-au pus pe treaba: utilajele pentru inlocuirea gazonului au intrat pe Oblemenco. Din ce tara vine noul gazon

Din articol Craiova joaca la Cluj maine seara

Piturca nu mai ameninta cu demisia! Au intrat utilajele pe Oblemenco, ca sa inlocuiasca iarba! Vechiul gazon va ajunge in scolile din Craiova! Cel nou va fi adus din Grecia.

Victor Piturca a amenintat ca pleaca daca nu se pune gazon nou la Craiova.

"M-am gandit si la acest aspect, dar nu mai are rost... se va pune gazonul", a spus el astazi.

300.000 de euro costa gazonul mixt, iarba si sintetic. Oltenii au inceput lucrarile pe Oblemenco.

Craiova spera ca noul gazon sa fie pus pana pe 4 noiembrie, cand e derby-ul cu Dinamo!



"Totul e semnat, nu se mai intoarce nimic, se pune 99%. Sa-mi iau 1% marja ca poate stiu eu ce se poate intampla...", a mai spus Piturca.

Craiova joaca la Cluj maine seara

In etapa a 13-a a Ligii I, Craiova joaca in deplasare. Oltenii vor intalni liderul CFR Cluj in Gruia, sambata seara, de la 20:30.