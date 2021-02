Anunt cat o PRAPASTIE la Dinamo: "Am vazut o rupere a echipei in doua. Poate luam cupa si picam in B. E ingrozitor!" RUPTURA intre jucatori si Gane? "Haturile par scapate, nu stiu ce-s gesturile astea!"

Fostul antrenor de la Dinamo Ion Marin se teme de un deznodamant dramatic pentru 'caini' in acest sezon.

Marin spune ca retrogradarea e de preferat falimentului. Pentru ca Dinamo sa se poata salva, echipa are nevoie de schimbari, crede antrenorul. Ion Marin a vazut mai multe gesturi ale jucatorilor catre banca tehnica si se teme ca Gane a scapat echipa din mana.

"Plec dezamagit acasa, trist, pus pe ganduri. Factorul sportiv este mult in jos, asta inseamna ca antrenamentele nu se desfasoara la cotele la care ar trebui. Sunt cazuti fizic, cu siguranta, am vazut o rupere a echipei in doua, intinsi pe 70, 80 de metri, 5 in aparare, 5 in atac, fara o potenta fizica. I-au depasit la viteza, la forta, la tehnica, la toate capitolele. Nu este nimic intamplator. Meciul de Cupa este important, dar mai important este de unde se vor gasi banii pentru licenta, de unde gasesti forta sa te reechilibrezi ca sa nu luam Cupa si sa retrogradam.

Situatia e ingrozitoare. Decat faliment, mai bine retrogradare. Nu sunt drepturi TV in B, echipa trebuie tinuta, ai nevoie de bani si in B. Situatia e dezastruoasa. Inca sper ca vor aparea niste oameni cu bani si ii vor convinge pe spanioli sa cedeze actiunile. Se pare ca s-au echilibrat financiar, cat de cat, si s-au rezolvat in mare problemele jucatorilor. Forma sportiva a unui jucator, atitudinea, nu tine numai de bani. Tine de valoarea jucatorului, de ceea ce inseamna Dinamo pentru fiecare dintre ei.

Sa nu uite ca un eventual esec pentru Dinamo ar fi o pata pentru fiecare dintre ei. Sa puna mana sa lucreze la antrenamente, sa se prezinte cu o atitudine pozitiva, sa-si doreasca victoria, sa castigam, sa ne echilibram. Se vor injumatati punctele. N-as vrea sa vorbesc de pozitia lui Jerry Gane, nu l-am vazut la antrenamente, dar nu-mi place ce am vazut azi. Am vazut niste gesturi cu mainile pe sus catre banca din partea jucatorilor. Nu stiu ce vor sa exprime cu asta. Haturile sunt scapate, asa se pare, dar nu stiu daca e numai de Jerry Gane.

Cu sinceritate va spun ca clubul nu are structuri, sa discutam de un presedinte, de director tehnic, de oameni profesionisti, cu potenta. Un vid ca asta, Dinamo n-a avut niciodata. Nu stiu nimic de spanioli, nu ma intrebati pe mine. Solutiile trebuie sa vina din interior, de la jucatori, antrenori, conducatori. Cu ghilimele la conducatori. Ultimele transferuri nu stiu de ce au fost facute. Daca avem copii, hai sa muncim cu ei, ca ei sa creasca in valoare. Nu e suficient sa faci un antrenament de 90 de minute. Trebuie sa ramai si sa lucrezi ca sa cresti", a spus Ion Marin.