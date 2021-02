"Sa ne fie rusine tuturor! E un cosmar, o umilinta!" Gane, STAFIE la interviuri! Ce a spus despre PLECAREA de la Dinamo

Jerry Gane a aparut daramat la interviuri, dupa 0-5 cu Viitorul.

Antrenorul lui Dinamo a vorbit pentru prima oara despre despartirea de echipa. Gane e suparat din cauza erorilor individuale ale jucatorilor sai si nu isi explica schimbarea in rau a echipei din ultimele saptamani.

"Trebuie sa ne fie rusine tuturor, am facut un meci de cosmar. Am facut greseli foarte mari, am inceput meciul foarte prost. Cand scorul e 3-0 la pauza, e greu sa revii in joc. In startul reprizei a doua am avut o rabufnire de orgoliu, apoi am cedat din nou. Ofensiv, punem putine probleme, dar si defensiv stam prost. Poate ca e cel mai greu moment de cand sunt aici.

Am luat un punct in 5 meciuri, situatia e grea pentru urmatoarele partide. Am avut o discutie cu jucatorii, o sa vedem... E o umilinta, dar e fotbal, trebuie sa-l intelegem. Sa ne fie rusine tuturor. Am fost mai uniti si am fost mai echipa cand erau probleme mai mari, iar acum nu am aratat bine deloc. O sa vedem ce se intampla. Nu eu decid daca sunt demis sau nu, am zis ca raman cat timp se poate... O sa vedem.

Morsay a avut ameteli la pauza, acum, la final, era mai bine. Suferim mult, nu reusim sa dam gol, avem putine ocazii, primim si niste goluri... Facem greseli, luam gol la corner, pierdem marcajul, sunt greseli individuale care nu trebuie sa se intample. Trebuie sa ne revenim. Vine meciul de Cupa, e decisiv", a spus Gane la Digisport.