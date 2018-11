Anunt BOMBA la Astra dupa infrangerea cu Iasi!!! Urmeaza DEZASTRUL la club?! Ce decizie a luat Niculae

Ioan Niculae a decis schimbarea obiectivului dupa infrangerea cu Poli Iasi (1-2).

Astra a dat un comunicat in care lasa de inteles ca vor avea de platit atat sefii, cat si antrenorul Gigi Multescu si jucatorii!

"Constatand forma foarte slaba si, mai ales, rezultatele modeste ale echipei noastre, obiectivul clubului Astra pentru acest sezon va fi schimbat din ocuparea locurilor 1-3 in salvarea de la retrogradare. In urma rezultatelor slabe, care pericliteaza obiectivele de performanta ale clubului Astra, ne vedem nevoiti sa anuntam reorganizarea activitatii, urmand sa facem schimbari atat in privinta bancii tehnice, cat si a administratiei si a lotului de jucatori. In acest sens, luni va avea loc o sedinta de analiza, sanctiunile urmand sa respecte Regulamentul de Organizare Interioara al clubului, precum si regulamentele disciplinare ale FRF", anunta Astra.