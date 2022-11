În runda a 17-a din Superligă, CFR Cluj s-a impus fără probleme împotriva lui FCU Craiova, 3-1, și a urcat pe locul 3, cu 31 de puncte, la un punct în spatele Rapidului.

Adrian Mititelu l-a ofertat pe Vasile Miriuță

Adrian Mititelu nu a numit un nou antrenor după plecarea lui Marius Croitoru, în urmă cu o lună, echipa fiind pregătită de cuplul Paul Răducan - Florin Drăgan. Numai că Vasile Miriuță a dezvăluit, în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că a fost ofertat în vară de finanțatorul oltenilor, număi că a preferat să rămână la Baia Mare.

„Am avut ofertă foarte bună de la FCU Craiova, înainte de a-l pune pe Croitoru. Dar mă știți foarte bine, nu ies prin presă să-mi fac reclamă. Reclama mi-o fac aici la Baia Mare, la mine la echipă.

Am avut o ofertă clară pe masă foarte bună și am refuzat pentru că m-am înhămat la un proiect la Baia Mare, cu niște oameni minunați. Anul ăsta să rămânem în Divizia B și la anul să atacăm promovarea. Am avut și alte oferte, dar îmi doresc să rămân la Baia Mare și să facem performanță aici.

Nu m-ar interesa la ora actuală o ofertă. Poate pe viitor. Dar îmi doresc să reușesc la Baia Mare, să facem la mine acasă o echipă foarte puternică”, a declarat Vasile Miriuță la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Adrian Mititelu, un nou atac la Marius Croitoru, după CFR Cluj - FCU Craiova 3-1

„Pun antrenor când voi găsi pe cineva care se va plia pe ce vreau. Mă grăbesc, dar încet cum e vorba aia. Graba strică treaba şi nu vreau să mă grăbesc, aşa era şi când l-am pus pe Croitoru în vară, când eram în închisoare. A fost o mare greşeală numirea lui, s-a distrus echipa. În perioada lui Trică, echipa era de play-off, cu Napoli la fel, a urmat cursul clubului.

Când a venit Marius, i-am dat libertate totală. A venit cu nişte idei de joc, cu alt stil de joc care a destabilizat echipa. Când e presiunea care e la Craiova, începi să nu mai mergi, iar noi acum nu mai luăm puncte.

Acum aşteptăm un antrenor, dar sper să nu vină unul care să-i termine pe jucători. Vrem un antrenor care să se plieze pe filozofia clubului, sper ca într-o săptămână să rezolvăm.

Sarcinile pe care le cer antrenorilor sunt, de exemplu, cu privire la stilul de joc, la formulă. Noi vrem să-l punem în valoare pe Bauza, el e cel mai important jucător din echipă. Mai sunt şi alte chestiuni legate de jucători, din ce ţări vin, stilul lor. Nu pot să dau afară un jucător pentru că nu vrea un antrenor.

Aşa a fost şi cu Compagno când l-am adus. Antrenorii nu prea îl voiau, dar eu insistam cu el”, a spus Adrian Mititelu pentru Prima Sport.