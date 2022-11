Mai multe nume au apărut pe lista cu posibilii înlocuitori ai lui Nicolae Dică pe banca tehnică a vicecampioanei. Gigi Becali vrea să aducă un antrenor cu licență PRO, pentru a nu se ”lovi” de problemele pe care le întâmpină acum Mihai Pintilii, cel care asigură interimatul.

Antonio Conceicao, liber de contract!

Au trecut trei ani de când patronul FCSB a negociat cu Toni Conceicao (60 de ani), antrenorul portughez care a câștigat trei trofee în România cu CFR Cluj. Lusitanul s-a prezentat personal la ”palat” în 2019 pentru a negocia cu Becali, dar cele două părți nu s-au înțeles, astfel că omul de afaceri s-a reorientat.

În februarie 2019 a fost ultima experiență a lui Conceicao în România, la CFR Cluj. De atunci a urmat un ”mandat” de trei ani și 23 de meciuri ca selecționer al Camerunului. În prezent, antrenorul care a câștigat două Cupe ale României și o Supercupă este liber de contract.

„Nu cred că pot fi antrenorul lui FCSB, cu tot respectul. Am avut o întâlnire ieri cu patronul Gigi Becali, dar avem drumuri diferite, gândim diferit. Eu am drumul meu, dânsul pe al lui. Nu e supărare, nu a strigat nimeni la nimeni, ceea ce am vorbit rămâne privat, însă e o relație imposibilă acum.

Domnul Becali a fost foarte simpatic, este un om educat, am dialogat despre situația de la Steaua, doar că eu merg în stânga, dânsul în dreapta. A fost o întâlnire frumoasă, cu un om educat și interesant. Șanse? Zero!”, spunea atunci Conceicao, pentru GSP.,

VIDEO - Toni Conceicao a explicat în 2019 de ce l-a refuzat pe Gigi Becali

Braga B, Naval, CF Estrela, Vitoria Setubal, Trofense, CFR Cluj, Belenenses, Olhanense, Al-Faisaly, Nea Salamis și Penafiel sunt echipele pe care le-a pregătit Toni Conceicao.