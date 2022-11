FCSB taie un antrenor de pe listă și anunță condiția esențială pentru angajare

Mihai Stoica a anunțat că Mihai Pintilii nu va putea continua pe banca tehnică, iar FCSB nici nu va încerca să dribleze regulamentul angajând un antrenor cu licență Pro doar de fațadă.

Mihai Stoica: "Poenaru nu are licență. Vom pune un antrenor cu licență"

Managerul general al vicecampioanei a spus la Orange Sport că FCSB va angaja doar un antrenor cu licență Pro, astfel că a tăiat deja un nume de pe listă: "Poenaru nu are licență. Vom pune un antrenor cu licență".

În aceeași situație se află și Andrei Prepeliță, liber de contract după despărțirea de FC Argeș, astfel că nici fostul antrenor al piteștenilor nu pare să mai fie o soluție de actualitate pentru FCSB.

"Noi vom aduce antrenor. Clar, trebuie să aducem antrenor. Eu am rămas uimit când am văzut în alte părți cât de diletanți sunt unii, că nu înțeleg că poate sta oricine pe bancă și să dea indicații. UEFA dă 60 de zile în care poți să-l pui și pe Ion Pistol de la magazie să dea indicații. Nu trebuie neapărat să treci pe raport cine e antrenor. Puneți, oamenilor, mâna și uitați-vă în regulamente, nu e nicio rușine să întrebi.

Așteptăm să vedem, mai sunt peste două săptămâni până când va trebui să ne prezentăm cu antrenor cu licență Pro pe bancă. Nu putem să aducem un antrenor și să-l punem pe bancă doar așa, de decor. N-avem cum pentru că oricine poate să facă orice, noi nu putem să facem.

Da, vom aduce un antrenor. Nu suntem aproape de nimeni și nu vă pot spune niciun nume pentru că nu există în momentul cesta. Avem în cadrul clubului antrenor cu licență Pro în ultimă instanță, dar nu asta vrem să facem. Pintilii, dacă va fi pe bancă, va fi numai delegat, așa cum a fost", a mai spus Mihai Stoica.

Liviu Ciobotariu, primul antrenor ofertat de FCSB, a refuzat propunerea

Liviu Ciobotariu, antrenorul lui FC Voluntari, care deține licența Pro, a confirmat că a avut ofertă de la FCSB și s-a aflat în discuții pentru preluarea echipei, însă a spus că a refuzat-o și va rămâne la gruparea ilfoveană.

"Tot ce s-a scris și discutat în media este real. Într-adevăr, cei de la FCSB m-au dorit și vreau să le mulțumesc celor care m-au propus și domnului Gigi Becali, care s-a gândit la mine. Probabil faptul că am avut rezultate bune la FC Voluntari m-a făcut să fiu apreciat, însă nu vreau să discut foarte mult despre acest subiect.

În primul rând, mâine avem un meci important la Botoșani și vreau să mă concentrez pentru ceea ce am de făcut. Motivele nu am cum să vi le spun, nu vă pot spune gândurile mele sau ce am discutat cu cei de la FCSB. Nu e normal și nu e corect. A fost o decizie a mea pe care am luat-o, iar dacă acum sunt în fața dumneavoastră îmbrăcat cu tricoul lui FC Voluntari înseamnă că mi-am dorit să rămân la FC Voluntari", a spus Ciobotariu.