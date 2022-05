Anghel Iordănescu trage un semnal de alarmă în privința lui Octavian Popescu și îi transmite un mesaj lui Gigi Becali

Iordănescu spune că este impresionat de calitățile lui Octavian Popescu, însă trage un semnal de alarmă și spune că talentul jucătorului de la FCSB nu este suficient. Generalul îi recomandă lui Gigi Becali să găsească un om potrivit care să corecteze jocul fotbalistului de 19 ani.

Anghel Iordănescu trage un semnal de alarmă în privința lui Octavian Popescu

Fostul selecționer a vorbit și despre generația României care a ajuns până în semifinale la Campionatul European de tineret din 2019.

"Toți așteptăm în aceste ultime meciuri să vedem un fotbal, nu neapărat ce am văzut în Champions League, la Manchester City, Real Madrid sau Liverpool, dar măcar un ritm mai susținut. De la acest ritm suferă fotbalul românesc și echipa națională, de la determinare, de la puterea de joc.

Vă dau un exemplu. Mă uit și îl admir pe acest jucător lăudat de toată lumea, Octavian Popescu, de la FCSB. Îl admir și eu pentru talentul lui, dar, deocamdată, e doar un talent, iar dacă cei de la FCSB nu îi vor corecta jocul, se vor trezi că realizările sunt din ce în ce mai puține. Toate mingile pe care le primește, le primește static sau cu preluare înapoi. Are o tehnică bună, iar dacă Gigi Becali vrea să îl vândă la un preț bun, trebuie să îl învețe cineva că trebuie să dea drumul la minge, să mai joace dintr-o atingere sau că trebuie să mai facă demarcări și în profunzime.

Avem mulți jucători talentați, dar, îmi pare rău să o spun, nu vrem să înțelegem că mulți dintre ei sunt doar talentați și trebuie să își corecteze jocul. Se pierd mulți jucători. Îmi aduc aminte că, după turneul din Italia la U21, am fost toți entuziasmați, am spus că avem o generație bună, să-i promovăm în bloc, dar am zis de atunci: să avem răbdare. Din acești jucători care sunt acum, nu știu dacă rămân 5-6 jucători care să dea randament la echipa națională", a spus Anghel Iordănescu, la Digisport.

Octavian Popescu, jucător pentru care Gigi Becali așteaptă 50 de milioane de euro, a făcut un sezon foarte bun la FCSB, cu nouă goluri patru pase decisive în cele 35 de meciuri jucate.

În 2022, Popescu a debutat și la naționala de seniori a României, fiind folosit la amicalele cu Grecia (0-1) și Israel (2-2).