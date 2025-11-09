După meci, Robert Ilyeș, antrenorul lui Csikszereda, a făcut praf arbitrajul Iulianei Demetrescu și a acuzat că Dinamo a fost ajutată ca înainte de 1989.

Andrei Nicolescu: ”Szondi m-a acuzat că am început să fac gălăgie de când am intrat în Miercurea Ciuc!”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a ținut să îi dea replica lui Robert Ilyes, după atacul devastator al antrenorului de la Csikszereda la adresa arbitrajului Iulianei Demetrescu.

Apoi, oficialul lui Dinamo a dezvăluit o întâmplare în care Zoltan Szondi, președintele clubului din Miercurea Ciuc, nu l-a recunoscut pe conducătorul clubului din Ștefan cel Mare și l-a certat pe Nicolescu pentru că stă cu mâinile în buzunar.

”Eu pe Robert Ilyeș l-am întâlnit în anii trecuți și aveam o cu totul altă părere despre el. În întâlniri discutam despre cum muncește, cum ar trebui să evolueze echipa, despre sistem.

Am trecut acum, în vară, la discuția ‘ce face galeria voastră’ și acum la discuțiile de aseară. Și interacțiunea cu domnul președinte de acolo, care m-a sunat pentru că nu putea să coboare la echipă, m-a rugat să îl ajut și l-am ajutat.

După s-a uitat la mine și zicea că nu știe cine sunt și că dacă aș fi fost studentul lui nu ar fi discutat cu mine pentru că aveam mâinile în buzunar. Fudulia e mare acolo, în zona aceea.

M-a acuzat că de când am intrat la ei acolo, în Miercurea Ciuc, ca și cum am intrat în altă țară, că am început să fac gălăgie. E stupefiant, sincer. Am rămas puțin șocat de atitudine. Astea s-au întâmplat înainte de meci. Asta e. Aveam o impresie mai bună despre el, îl apreciam foarte mult ca profesionist. I-am și spus că este pilonul principal al fotbalului de acolo. Cred că aerul de Liga 1 a schimbat percepțiile unora”, a spus Andrei Nicolescu, conform Fanatik.

