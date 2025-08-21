Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a reacționat dur și avertizează că politica de transferuri a echipelor de top poate arunca în aer fotbalul românesc.



Miercuri seară, campioana FCSB a anunțat aducerea lui Mamadou Thiam, ca parte a unei tranzacții mai complexe prin care tânărul Andrei Gheorghiță (23 de ani) a devenit definitiv jucătorul celor de la "U" Cluj.



La scurt timp după anunț, Andrei Nicolescu a criticat strategia cluburilor potente financiar din România, comparând situația cu cea de anul trecut, când se realizau alte transferuri răsunătoare.

"Zone pompieristice care dau bine la public"



Nicolescu le-a transmis cluburilor cu bani din Superliga să fie mai atente cum cheltuie banii pentru a nu intra într-o spirală periculoasă.



"Am senzația că pentru fotbalul românesc este ca anul trecut. Era septembrie, se întâmplau două lucruri, transferul lui Bîrligea la FCSB pentru 2,5 milioane și al lui Boupendza la Rapid. În momentul ăla am spus că e o supraevaluare a fotbalului românesc care nu e în stare să asigure o astfel de cheltuială.



E o zonă în care dacă vom pica și ceilalți, zone pompieristice care dau foarte bine la public, fotbalul românesc se va duce mai devreme sau mai târziu într-un colaps financiar. Sunt câteva exemple care supralicitează, FCSB, Rapid, Craiova și CFR. Ceilalți, ca să țină pasul, iau decizii de felul ăsta, poate la nivel mai mic, dar le vor afecta predictibilitatea financiară.



Avem exemple multe. Sunt câteva cluburi care își permit să ofere astfel de sume, însă eu le sfătuiesc pe celelalte să nu recurgă la astfel de soluții", a spus Andrei Nicolescu, potrivit Digisport.



În acest început de sezon, Thiam a evoluat în şapte partide în tricoul lui "U" şi a reuşit să înscrie în meciurile cu Metaloglobus (4-1) şi Hermannstadt (2-2). În total, jucătorul de atac a evoluat în două perioade diferite pentru "U" şi a contribuit cu 22 de goluri şi opt pase decisive în 78 de meciuri.

