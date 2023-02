Andrea Compagno, întrebat direct în Gazzetta dello Sport: "De ce nu ai reușit în Italia?"

Crescut la Catania, atacantul originar din Palermo și-a petrecut o mare parte din carieră în Serie D, a patra ligă din Italia, la formații precum Pinerolo FC, SSD Argentina Arma, Borgosesia Calcio sau Nuorese Calcio.

Andrea Compagno: "Nu e o scuză, dar în Italia am avut probleme la genunchi. Acum am renăscut"

După ani buni în fotbalul semiprofesionist din Italia, Compagno a decis în 2018 să mergă în campionatul din San Marino, unde a avut o medie de aproape un gol pe meci: 37 de reușite în 41 de partide, un titlu, o Cupă și titlul de golgheter. În 2020, italianul a ajuns în România, la FC U Craiova, unde a promovat cu oltenii în prima ligă, iar în vara anului trecut a fost cumpărat de FCSB, pentru 1,5 milioane de euro.

Aflat acum pe locul secund în clasamentul golgheterilor din România, Compagno a acordat un interviu pentru Gazzetta dello Sport, cel mai mare ziar de sport din Italia. Vârful vicecampioanei a fost întrebat și de ce nu a reușit în țara natală, iar "El Matador" a invocat probleme medicale.

"Timp de mai mulți ani am avut probleme la genunchi cu cartilajul. Nu este o scuză, însă nu puteam să dau 100%. Acum am renăscut. Am simțit că viitorul meu este fotbalul, iar acum nu vreau să mă mai opresc și doar să mă bucur", a spus Compagno, pentru Gazzetta dello Sport.

Andrea Compagno: "Visez să joc în Serie A și să iau titlul cu FCSB"

În cazul în care oportunitatea unui transfer în străinătate nu ar fi apărut, viitorul lui Compagno putea fi cu totul altul, recunoaște italianul.

"Așa cum cântă Gianni Morandi: "Unul dintr-o mie reușește". Eu sunt unul dintre aceia. Aș fi putut să mă înscriu la universitate și să încerc un alt job, dar mereu m-am gândit la fotbal. Mulți dintre foștii mei colegi au renunțat, însă eu nu am făcut-o. Plecarea în străinătate a fost excelentă pentru mine. Anul trecut am fost ales cel mai bun fotbalist străin din campionat", a mai spus Compagno.

Întrebat dacă visează să revină acasă la un moment dat, Compagno a răspuns: "Visez să joc în Serie A și să câștig titlul cu Steaua (n.r - FCSB)".

61 de meciuri, 26 de goluri și 5 pase decisive a strâns Compagno la FC U Craiova

10 goluri a marcat italianul în cele 21 de meciuri după transferul la FCSB

Foto: Instagram @andreacompagno & Getty Images