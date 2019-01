Anamaria Prodan despre tradarea lui MM fata de Dica: "Lumea se pupa, in general, cand intra banii in cont!"

Anamaria Prodan n-a fost luata prin surprindere de cearta dintre MM si Nicolae Dica.

Fostul antrenor al FCSB a aflat chiar de la Becali ca MM l-a vorbit de rau in discutiile private cu patronul.

"Sunt foarte multe lucruri care par a fi OK sau a nu fi OK. Adevarul iese la iveala zdrobitor. Toti se uita si la mine, si la Dica, si la MM si la Gigi. Eu cu Gigi am o relatie perfecta, nimeni nu-mi da jucatorii afara. Daca patronul ma roaga ceva, in secunda 2 se indeplineste. Lumea se pupa, in general, cand intra banii in cont. De fericire, te pupi, ca ai contul plin! Am oameni langa mine care ma pupa si imi spun cat de buna sunt, apoi dau telefoane la presa si spun ca sunt o scorpie, asa e lumea asta", a spus Prodan la PRO X.

Anamaria crede ca lupta pentru titlu se da intre FCSB, CFR si Craiova:



"E o lupta intre CFR, Craiova si Steaua pentru titlu. Am crezut mereu in tineri, dar cred ca atunci cand e presiune foarte mare e greu ca niste copii sa faca fata. E vorba de experienta, de mult mai multe lucruri, de aia spun ca Viitorul s-ar putea sa nu intre in lupta. Imi doresc sa reuseasca si Rivaldinho. Daca intra pe mana lui Hagi, va fi anul lui".