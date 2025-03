Într-o perioadă în care speculațiile legate de dopaj sunt tot mai frecvente, ANAD a dorit să aducă transparență activităților sale, menționând că agenția respectă în totalitate cerințele impuse de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA).



ANAD a subliniat, de asemenea, importanța unui mediu sportiv curat, bazat pe corectitudine și transparență, și a confirmat că lucrează în colaborare strânsă cu Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal și cluburile din Liga 1 pentru a preveni orice formă de dopaj.



"Ca urmare a informațiilor apărute în presă și pentru respectarea principiului transparenței activității desfășurate și pentru o corectă informare a opiniei publice Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) face următoarele precizări:



ANAD implementează cerințele Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA) cu privire la întocmirea Planului Național Anual de Testare care are la bază un program de evaluare a riscurilor la dopaj, precum și Documentul tehnic de analize specifice pe discipline specifice.



Evaluarea riscurilor la dopaj ia în considerare următorii factori: cerințe fizice și psihologice (rezistența cardiovasculară, putere, forță și rezistență musculară), premii/venituri, istoricul la dopaj, informații culese din diferite surse, tipul de substanțe și/sau metode interzise, statistici/cercetări cu tendințele de dopaj, informații relevante din planul de testare aferent anului anterior, tipare de carieră, tipare sezoniere etc.

ANAD intervine în scandalul dintre Șumudică și FCSB



Analizele specifice indicate în documentul tehnic (TDSSA) sunt agoniștii receptorilor pentru eritropoietină (ERA), hormonul de creștere (hGH) și factorii de eliberare ai hormonului de creștere (GHRF). După o clasificare a analizelor specifice indicate în TDSSA vs 2024 și vs 2025 (ERA cu MLA de 10%, GH și GHRF de 10 %), fotbalul este încadrat ca o disciplină cu risc mediu la dopaj.



În anul 2024, ANAD a recoltat un total de 3.131 de probe din care, la disciplina fotbal, 198 probe de urină și 32 probe de sânge, în afara competiției și 96 probe de urină, în competiție. Astfel, la nivel național, în anul 2024, disciplina fotbal s-a clasat pe locul 1 în statistica disciplinelor sportive raportat la numărul de probe recoltate.



În perioada ianuarie – februarie 2025, ANAD a recoltat 24 probe de urină în competiție și 5 probe în afara competiției la disciplina fotbal.



De asemenea, conform Raportului WADA pentru anul 2023, România ocupă locul al 18-lea în lume în ceea ce privește controalele doping la disciplina «fotbal».



Referitor la bugetul pentru implementarea programului național de testare menționăm faptul că acesta include pe lângă recoltarea și analiza probelor biologice și alte tipuri de cheltuieli necesare derulării în condiții optime a testărilor anti-doping.



ANAD colaborează constant cu Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal și cluburile din Liga 1 pentru a menține un mediu competițional curat.



ANAD este o instituție independentă care respectă principiile transparenței și responsabilității, precum și reglementările WADA, iar activitatea sa este verificată periodic pentru a se asigura că standardele internaționale sunt respectate. În fiecare an, rapoartele de activitate și datele privind testările sunt făcute publice, iar orice informație privind procesul de testare poate fi clarificată printr-un dialog deschis cu instituțiile media.



Este important ca subiectul luptei anti-doping să fie tratat cu responsabilitate, iar informațiile prezentate să reflecte realitatea activităților desfășurate de ANAD.



Rămânem deschiși la orice clarificare necesară și reiterăm angajamentul. ANAD de a continua colaborarea cu toate instituțiile relevante pentru a asigura un sport curat și corect în România", se arată în comunicatul emis de ANAD.