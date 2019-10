Ana Maria Prodan a lamurit situatia lui Dan Alexa! "E suspendat! Trebuie sa fie respectat" Ce se intampla, de fapt, la Astra

Din articol Antrenorul celor de la Astra a reactionat la ultimele declaratii ale lui Ioan Niculae

Situatia lui Dan Alexa e tot mai complicata la Astra.

Ioan Niculae s-a enervat dupa remiza cu Hermannstadt si i-a cerut lui Dan Alexa sa plece de la Astra.

Oficialii echipei din Giurgiu s-au miscat repede si i-au gasit si un inlocuitor lui Alexa, in persoana lui Bogdan Andone. Dani Coman a confirmat intelegerea cu fostul antrenor al celor de la FCSB.

Totusi, Ana Maria Prodan sustine ca Dan Alexa nu este dat afara de la Astra, ci are o suspendare de 4 zile, timp in care agentul spera ca problemele dintre antrenor si club sa se rezolve.

"Eu cred ca daca oamenii au respect pentru mine si meseria mea, ma iau ca atare. Chiar daca patronul Astrei e familia mea, il iubesc foarte mult, Dan Alexa este clientul meu. Trebuie sa fie respectat. E suspendat din functia de antrenor principal timp de 4 zile, pentru ca a avut indrazneala sa intrebe care e situatia lui la club intr-un mail oficial. Imi doresc sa se rezolve totul in aceste 4 zile.

A fost anuntat succesorul lui Dan Alexa, am vazut si eu, si el. Am vazut aseara declaratia lui, ca a batut palma si nu a semnat nimic. O sa vorbesc cu domnul Buduru si cu domnul Dani Coman. Intr-o echipa, stiti cum e, jumatate din jucatori sunt cu Dan Alexa, restul nu sunt, dar se va rezolva", a spus Ana Maria Prodan la PRO X.

Dan Alexa s-a enervat dupa tot scandalul iscat si a reactionat dur la adresa patronului Astrei.

"Din punctul meu de vedere, eu sunt antrenorul Astrei. Maine trebuie sa ajung la echipa, am obligatii contractuale. Nu am primit nimic oficial, ca nu as mai fi antrenor. Am vazut in presa. Cred ca meseria de antrenor a ajuns o bataie de joc, multi stau cu capul in jos si ajung slugile tuturor. Pleaca la comanda si fac ce vor patronii.

Cred ca am respectat pe toata lumea, sunt un tip sufletist, am respectat oamenii de la Astra, am avut o relatie ok pana la un anumit punct dar nu sunt bataia de joc a nimanui.

Am obiective, play-off la sfarsitul stagiunii. Am reusit sa castigam meciuri bune, la Craiova am dominat. Am preluat echipa ca noua, echipa are 3-4 jucatori de top dar ca lot suntem de pozitia 5-6.

Nu m-a anuntat nimeni ca nu mai sunt antrenor, ma prezint la antrenamente. S-a schimbat programul, este jenant. Respect toti antrenorii, stiu ce meserie grea avem.

Se vor vota motive, ca am barba mare, ca m-a batut o femeie, ceva de genul. Eu imi indeplinesc obiectivele si tot ceea ce tine de obligatiile contractuale. Ce s-a intamplat in ultimele 3 saptamani, am fost batjocorit, fara motive.

Ana e managerul meu, normal ca trebuie sa gaseasca un numitor comun. Nu pot sa fiu calcat in picioare. Nu sunt cel mai bun antrenor, dar cu siguranta am foarte multe de aratat.

Nu renunt! Este vorba si despre o suma de bani, dar si de demnitate. Antrenorii au ajuns bataie de joc", a declarat Dan Alexa la Digi Sport.