"Alexa nu stie sa faca echipa! NU EU! Sa renunte!" Niculae, car de nervi dupa Astra 0-0 Hermannstadt! Ce a spus la plecarea de la stadion si cum i-a raspuns Alexa  

Ioan Niculae ii cere lui Dan Alexa sa plece de la carma Astrei.

Astra si Hermannstadt au remizat la Giurgiu, scor 0-0, in ultimul meci al etapei a 12-a. Partida ar putea fi ultima pentru tehnician pe banca fostei campioane. Ioan Niculae a plecat nervos de la stadion.

Niculae: "Alexa nu stie sa faca echipa! Nu eu!"

Ioan Niculae a dat de inteles ca nu s-a implicat niciun moment in alcatuirea echipei si i-a reprosat lui Dan Alexa ca "nu stie sa faca echipa".

"Sa-i luati inteviu lui Alexa. El nu stie sa faca echipa! Nu eu! Totul m-a nemultumit astazi! Cred ca ar trebui sa renunte el", a spus Niculae la plecarea de la stadion.

Astra se afla pe locul 7 al clasamentului, cu 16 puncte acumulate in 12 etape.

Dan Alexa: "Domnul Niculae e patronul si decide daca ne despartim sau nu"

"Am intalnit o echipa care s-a aparat in 10 jucatori in majoritatea timpului. Am avut ocazii, dar nu am reusit sa marcam. Este foarte greu cand intalnesti o echipa cu jucatori experimentati, care se apara in bloc. Una peste alta ma bucur ca a intrat Denis. Suferim in fata deocamdata. Am avut 3 ocazii; daca le fructificam, altul era jocul.

Nu suntem in criza, dar sunt jucatori care nu au ritm. Ne-a lipsit mult Alibec.

Cea mai mare problema a echipei in momentul asta este ca jucatorii de atac nu reusesc sa faca diferenta. Budescu a avut un volum foarte mare de joc. Am asteptari mai mari in special de la cei care au jucat in prima repriza. Asteptarile sunt mari si pierdem puncte cu echipe mici.



Eu nu stiu ce discutii au fost despre inlocuirea mea, putin m-a interesat. Mai bine vorbiti cu domnul Niculae. Eu am vorbit mai devreme cu Dani Coman. E normal ca lumea sa fie suparata.

Domnul Niculae e patronul si daca dansul vrea sa ne despartim, atunci nicio problema", a spus Dan Alexa dupa meci.