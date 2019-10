Alexander Arnold a ales cel mai bun fotbalist din lume! Nu este Van Djik

Alexander Arnold a devenit om de baza la Liverpool dupa sezonul excelent cand a reusit sa castige UCL alaturi de Klopp.

Intrebat care este cel mai bun fotbalist din lume, Alexander Arnold a spus fara sa clipeasca numele lui Lionel Messi.

Totusi, pe Van Djik l-a nominalizat la categoria cel mai bun fundas, iar Klopp este in opinia sa cel mai bun antrenor din lume.

Englezul considera ca Messi este magic prin ceea ce reuseste pe gazon si este cel mai bun adversar pe care l-a intalnit vreodata.

Trent Alexander Arnold a triumfat in sezonul trecut cu Liverpool in UEFA Champions League, iar in acest sezon incearca sa castige titlul in Premier League. "Cormoranii" au maxim de puncte in competitia interna.