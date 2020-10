Amintirile unui fost fotbalist dinamovist! Cum traia acum cativa zeci de ani derby-urile cu Steaua! Detalii inedite

Rivalitatea dintre Dinamo si Steaua se traia la intensitatea maxima si inainte de Revolutie.

Danut Lupu (53 de ani) si-a adus aminte cum traiau dinamovistii intensitatea derby-urilor cu Steaua inainte de Revolutie.

Fostul fotbalist a explicat ca simtea cea mai mare placere cand stia ca urmeaza sa joace impotriva Stelei. Fotbalistii se antrenau un an de zile pentru cele 3 meciuri contra marii rivale:

"In primii 4 ani, 86-90 gandeste-te ca ne antrenam un an de zile pentru 3 meciuri. Tur-retur cu Steaua si finala Cupei Romaniei. Sa te antrenezi un an de zile pentru 3 meciuri, iti dai seama, asteptam meciurile alea ca pe..Doamne! Erau singurele meciuri in care noi ne dadeam viata pe teren. Era placerea mai mare sa jucam impotriva lui Steaua, mai ales ca Steaua pe vremea aia avea o echipa superba. Castigasera si Liga Campionilor", a spus Danut Lupu pentru Telekom Sport.