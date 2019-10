BREAKING NEWS | LOVITURA pentru FCSB inainte de meciul cu Chindia! Un alt jucator s-a accidentat si e OUT din lotul ros-albastrilor! Vestea primita de Vintila

FCSB va juca in deplasare cu Chindia, duminica, 20 octombrie, de la ora 20:30.

FCSB va disputa ultima etapa din turul campionatului, in deplasare la Ploiesti cu Chindia, duminica, 20 octombrie de la ora 20:30. Formatia antrentata de Bogdan Vintila se afla pe locul 10 al clasamentului, la egalitate de puncte cu adversara de duminica, care se afla pe locul 9 cu acelasi numar de puncte.

Inainte de acest meci, Bogdan Vintila a primit o veste proasta. Claudiu Belu s-a accidentat si nu va face parte din lotul ros-albastrilor, conform Digisport. Belu s-a accidentat saptamana trecuta la un antrenament si va fi indisponibil pentru o perioada mai lunga de timp. In ultima vreme, Belu a jucat un singur meci pentru FCSB, cel din cupa Romaniei, cu Metaloglobis, castigat de ros-albastri cu 2-0, insa acesta a fost reprofilat si a jucat pe postul de fundas central atunci.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat ca are de gand sa renunte la Belu, in conditiile in care este a treia varianta pentru postul de fundas dreapta, dupa Cristi Manea si Vali Cretu, iar prestatiile sale nu au fost deloc convingatoare.

In acest moment, pe langa Belu, Dennis Man, Mihai Pintilii si Alexandru Stan sunt si ei accidentati si nu vor face parte din lotul FCSB-ului pentru partida cu Chindia.

Claudiu Belu a venit in aceasta vara de la Astra din postura de jucator liber de contract, dupa ce si-a reziliat contractul cu giurgiuvenii, insa nu a reusit sa se impuna la vicecampiona Romaniei. In acest moment, Belu (25 de ani) este cotat la 900.000 de euro pe transfermarkt.com