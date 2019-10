"Aceste natiuni trebuie EXCLUSE!" Norvegienii cer ca Romania sa fie pedepsita pentru ca a adus 30.000 de copii la meci! FRF: "Am respectat litera si spiritul sanctiunilor UEFA"

Faptul ca FRF a adus 30.000 de copii la Romania - Norvegia, la un meci la care echipa nationala avea terenul suspendat, i-a enervat la culme pe norvegieni.

Romania si Norvegia au incheiat 1-1 pe National Arena, marti seara. La meci au asistat 30.000 copii sositi la Bucuresti din intreaga tara. Ei au asistat gratis la meci, dupa ce FRF a oferit invitatii cluburilor sportive din toata tara.

Romania a fost sanctionata de UEFA pentru incidentele de la meciul cu Spania si a fost nevoita sa evolueze fara spectatori la meciul cu Norvegia. Regulamentul UEFA noteaza, insa, ca pe stadion au voie copiii de pana in 14 ani.

Secundul norvegiei: "Aceste natiuni trebuie excluse!"

Faptul ca Romania - Norvegia s-a jucat cu 30.000 de copii in tribune i-a enervat la culme pe norvegieni. Per Joar Hansen, antrenor secund al nationalei nordice, a vorbit in presa din tara sa. El spune ca UEFA ar trebui sa excluda din competitiile sale echipele care ajung sa fie suspendate din cauza unor scandaluri rasiste.

"Fotbalul treubie sa fie pentru toata lumea, indiferent de culoarea pielii, sex sau alte lucruri de acest gen. Aceste lucruri n-ar treubi sa existe in 2019, acesta este si motivul pentru care eu si antrenorul Lars Lagerback am raspuns vehement. Daca exista o pedeapsa ca meciul trebuie sa se joace cu tribunele goale, atunci chiar trebuie sa se joace cu ele goale. Iar daca se intampla din nou, atunci aceste natiuni care se confrunta cu probleme de acest gen la fiecare nivel trebuie excluse", a spus Joar Hansen la postul TV2.

FRF: "Am respectat litera si spiritul sanctiunii"

Federatia Romana de Fotbal a publicat un comunicat in care noteaza ca aducerea a 30.000 de copii la meciul Romania - Norvegia a fost menita sa aduca pe stadion bucuria fotbalului.

"FRF a respectat intocmai litera si spiritul sanctiunii UEFA", se arata intr-un mesaj postat de Federatia Romana de Fotbal.

FRF a raspuns si acuzatiilor aduse de cotidianul Gazeta Sporturilor, care a notat ca actiunea de a aduce 30.000 copii la meci a fost un exercitiu de imagine si ca "copiii au fost folositi".

"(...) Desigur, sanctiunea pentru xenofobie trebuie aplicata, dar fotbalul trebuie sa mearga inainte si sa dea lectii. De aceea, UEFA a gasit o cale de mijloc, aceea de a permite copiilor sa intre la meciuri cu sanctiuni, producand astfel o frustrare si o stigmatizare a fanilor extremisti. Daca UEFA ar fi dorit sa reglementeze aceasta exceptie, ar fi facut-o, asa cum este foarte stricta cu alte categorii de spectatori si invitati la meciuri, unde stipuleaza cuantumuri fixe. La copii nu exista nicio limita impusa pentru ca tocmai acesta este spiritul, sa fie fotbal cu tribune pline", noteaza FRF.